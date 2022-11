Basket C Silver Le Bocce Erba mantiene il pronostico e sbanca il campo del fanalino Rondinella

Basket C Silver si è aperto l'8° turno d'andata del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: momento no per Appiano che incassa il quarto stop di fila

Si è aperto ieri sera il turno numero 8 d'andata nel campionato di basket C Silver. Nel girone Blu colpo esterno de Le Bocce Erba che mantiene i pronostici della vigilia sbancando il campo del fanalino di coda Rondinella Sesto. Continua invece il momento no dell'Appiano Gentile che incassa il quarto stop di fila in casa contro il Gorle complice una partenza davvero negativa segnando solo 2 punti nel primo quarto (2-19). Oggi in campo il Gorla Cantù che tra le mura amiche porta l'assalto alla capolista Novate per continuare il suo buon momento.

I tabellini di

Pol. Rondinella - Le Bocce Erba 61 - 71 Parziali 18-17, 39-32, 51-52

Rondinella: Biavaschi Stefano 15, Galasso Riccardo 13, Borozenets Nikita 11, Rizzi Antonio 8, Quarto di Paolo Domenico 8, Carmagnola Andrea 6, De Donà Lorenzo, De Mezza Giacomo, Bassi Giacomo ne, Cirulia Francesco ne, Garrera Nicolò ne, De Francesco Federico ne, All. Telesi.

Le Bocce: Smaniotto Simone 17, Pagani Stefano 12, Allevi Alessandro 11, Colombo Tommaso 9, Corti Gianluca 8, Cagnazzo Stefano 6, Arnaboldi Edoardo 5, Caimi Francesco 3, Meroni Marco, Sivaglieri Giorgio, Spreafico Marco, Stillo Francesco. All. Fracassa.

Il programma dell'8° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 11 novembre ore 21.15 Rondinella Sesto-Le Bocce Erba 61-71, Calolziocorte-Bottanuco 63-57; ore 21.30 Appiano Gentile-Gorle 56-65 ( 2-19, 16-32, 38-47), Varedo-Vimercate 77-59; sabato 12 Morbegno-Mandello, ore 21.15 Gorla Cantù-Novate; domenica 13 Villasanta-Busnago.

La classifica del girone Blu

Busnago, Novate 12; Villasanta, Calolziocorte, 10; Morbegno, Cantù, Vimercate, Le Bocce Erba, Gorle, Bottanuco 8; Appiano Gentile, Varedo 6; Mandello 2; Rondinella Sesto 0.