Basket C Silver, Le Bocce Erba perde la partita con Morbegno e anche le vetta

pallacanestro minors risultati

Si è completato il penultimo turno di ritorno del girone Blu2.

Basket C Silver si è completato il penultimo turno di ritorno del girone Blu2.

Basket C Silver: terza sconfitta di fila per il team diretto da coach Artuto Fracassa che si è arreso in casa alla Pezzini per 61-71

Finisce male il 2021 per Le Bocce Erba che perde il penultimo turno di ritorno del campionato di basket C Silver e anche la testa del girone Blu2. Ieri sera infatti la squadra di coach Arturo Fracassa è incappata nel terzo stop consecutivo per mano del Pezzini Morbegno al termine di una gara sempre molto equilibrata che si è risolta nei minuti finali quando gli ospiti hanno trovato l'allungo vincente. Come detto Erba dopo tante settimana perde così la vetta della classifica e resta seconda alle spalle della sola Mandello. Erba tornerà in campo venerdì 7 gennaio proprio per chiudere l'andata con il big match sul campo del Mandello. Cantù invece anticipa l'ultimo turno già mercoledì 22 dicembre in casa contro Lenatte.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Pezzini Morbegno 61 - 71

Parziali 18-19, 35-36, 48-49

Le Bocce: Rigamonti Andrea 19, Colombo Tommaso 12, Smaniotto Simone 11, Valsecchi Lorenzo 6, Citterio Andrea 3, Corti Gianluca 3, Stillo Francesco 3, Arnaboldi Edoardo 2, Caimi Francesco 2, Sivaglieri Giorgio, Spreafico Marco. All. Fracassa Arturo.

Morbegno: Eerikhinaryu Elias Vilho 21, Broggi Andrea 14, Biavaschi Stefano 10, Del Barba Alessandro 10, Gottari Giorgio 10, Manni Emanuele 4, Abdou Seye 2, Del Barba Davide, Pace Gianluca, Pontiggia Paolo. All. Ronconi.

Il programma del 6° turno, penultimo di ritorno del girone Blu2

Venerdì 17 dicembre Caloziocorte-Gorla Cantù 79-74, Desio-Mandello 73-75, Lentate-Varedo 59-64; domenica 19 Le Bocce Erba-Morbegno 61-71.

La classifica del girone Blu2

Mandello, 18; Le Bocce Erba, Calolziocorte, Morbegno 16; Desio, Varedo 14; Gorla Team Abc Cantù 10; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 7° turno, ultimo di ritorno del girone Blu2

Mercoledì 22 dicembre ore 21 Cantù-Groane Lenatte; venerdì 7 gennaio 2022 ore 21.15 Mandello-Le Bocce Erba, Varedo-Calolziocorte; sabato 8 Morbegno-Desio.