Basket C Silver Le Bocce Erba questa sera rende visita all'Aurora Desio per... riveder la luce

Pallacanestro Minors si torna in campo

Basket C Silver si apre oggi il 5° turno d'andata del girone Blue 2 lombardo.

Basket C Silver domani sera a toccherà al Gorla Cantù che a Casnate alle ore 21 riceverà il Varedo

Torna in campo questa sera il campionato di basket C Silver che nel girone Blu2 vede impegnata nell'anticipo delle ore 21.15 Le Bocce Erba ancora in trasferta. La squadra di coach Arturo Fracassa sarà di scena in serata al cospetto della pari classifica Aurora Desio con l'obiettivo di mantenere la sua imbattibilità esterna che ha regalato le prime tre vittorie di fila ma anche per riscattare l'unica sconfitta subita proprio nel debutto casalingo sette giorni fa contro il Varedo. Partita non facile per capitan Marco Spreafico e compagni che però sono animati da una grande voglia di rivalsa. Domani invece toccherà al Gorla Cantù che tra le mura amiche di Casnate ospiterà proprio quel Varedo corsaro settimana scorsa a Erba. I giovani di Cantù reduci dal ko contro la capolista Mandello proveranno a centrare il loro secondo successo stagionale e continuare il loro percorso di crescita.

Il programma del 5° turno d’andata del girone Blu2

Oggi venerdì 22 ottobre ore 21.15 Aurora Desio-Le Bocce Erba (arbitri Ubbiali-Coffetti), Calolziocorte-Mandello, Basket Groane Lentate-Morbegno; sabato 23 ore 21 Gorla Cantù-Varedo (arbitri Maccagno-Marangoni).

La classifica del girone Blu2

Mandello 8; Le Bocce Erba, Desio 6; Calolziocorte, Morbegno 4; Gorla Team Abc Cantù, Varedo 2; Basket Groane Lentate 0.