Basket C Silver Le Bocce Erba sbanca Desio e ritrova vittoria e vetta

Basket C Silver si è aperto ieri sera il 5° turno d'andata del girone Blu2.

Il 5° turno d'andata del campionato di basket C Silver lombardo si è aperto ieri sera con il ritorno al successo de Le Bocce Erba che non solo ha vinto a Desio ma è tornata anche in vetta al girone Blu2 grazie alla sconfitta del Mandello contro Calolzicorte. Per il team erbese l'aria di.. fuori casa fa proprio bene visto che ha inanellato il suo quarto successo in altrettante trasferte e lo ha fatto in rimonta. Dopo aver chiuso sotto il primo quarto 14-13, Le Bocce ha carburato e in progressione è andata a vincere con pieno merito per 47-61. Oggi si chiude il cartellone del girone con il Gorla Cantù che ospita il Varedo alle ore 21 a Casnate.

Il programma del 5° turno d’andata del girone Blu2

Venerdì 22 ottobre Aurora Desio-Le Bocce Erba 47-61 (14-13, 22-30, 33-45), Calolziocorte-Mandello 71-60, Basket Groane Lentate-Morbegno 68-78; sabato 23 ore 21 Gorla Cantù-Varedo (arbitri Maccagno-Marangoni).

La classifica del girone Blu2

Mandello, Le Bocce Erba 8; Desio, Calolziocorte, Morbegno 6; Gorla Team Abc Cantù, Varedo 2; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 6° turno d’andata del girone Blu2

Venerdì 29 ottobre Mandello-Dessio, ore 21.15 Gorla Cantù-Calolziocorte, Varedo-Lentate; sabato 30 ore 21 Morbegno-Le Bocce Erba.