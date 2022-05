Basket C Silver Le Bocce Erba sconfitta a Luino ma vola ia playoff come settima

Basket C Silver si è conclusa la seconda fase del campionato lombardo.

Basket C Silver il Gorla Cantù già salvo saluta la stagione perdendo in casa con il Venegono di misura

Si è chiusa anche la seconda fase del campionato di basket C Silver in Lombardia. Calato il sipario sul girone Blu che ha visto Le Bocce Erba qualificarsi per i playoff come settima classificata nonostante la sconfitta nell'ultimo turno patita sul campo del Luino. Ko ininfluente anche per Il Gorla Cantù che già salvo ha salutato la stagione perdendo in casa di misura contro il Venegono. A breve il cartellone con date e accoppiamenti dei playoff.

I tabellini di

Virtus Luino - Le Bocce Erba 91 - 74 Parziali 27-16, 43-28, 58-51

Luino: Del Bosco Samuele 20, Ciotti Giacomo 19, Lo Biondo Matteo 11, Vescovi Edoardo 11, Moalli Luca 10, Palazzi Niccolò 6, Bertani Alessio 5, Gubitta Mattia 5, Pehar Marin 4, Guali Matteo. All. Senesi.

Erba: Valsecchi Lorenzo 20, Stillo Francesco 19, Colombo Tommaso 14, Corti Gianluca 8, Arnaboldi Edoardo 4, Spreafico Marco 4, Losa Riccardo 2, Meroni Marco 2, Smaniotto Simone 1, Citterio Andrea, Sirtori Vittorio, Sivaglieri Giorgio. All. Fracassa .

Gorla Cantù - Basket Venegono 69 - 71 Parziali 13-19, 35-35, 50-55

Gorla Cantù: Tarallo Gabriele 15, Brembilla Davide 12, Borsani Guglielmo 10, Terragni Pietro 9, Trombetta Luca 9, Moscatelli Tommaso 5, Ndubuisi Chika Timothy 5, Maduka Ebuka 2, Milici Simone 2, Elli Stefano, Redaelli Filippo. All. Costacurta.

Venegono: Freri Federico 19, Cattalani Andrea 17, Boscherini Giacomo 9, Cassani Lorenzo 6, Vanzulli Vittorio 6, Moalli Nicolas 4, Angiolini Alberto 4, Beati Lorenzo 3, Cantarelli Davide 3, Adolfatto Nicolò, Allegretta Michele, Maruca Lorenzo. All. Gergati.

Il programma del 16° turno, 8° del girone di ritorno Blu

Venerdì 27 maggio ore 21.15 Luino-Le Bocce Erba 91-74, Daverio-Calolziocorte 87-57, Marnatese-Morbegno 79-59, Desio-Casoratese 77-75, Mandello-Fagnano Olona 78-74, Groane Lentate-Campus Varese 60-99; sabato 28 ore 20.45 Gorla Cantù-Venegono 69-71, Castronno-Varedo 78-90.

La nuova classifica del girone Blu

Marnatese 54; Castronno 42; Casoratese 40; Daverio 38; Morbegno, Luino 36; Erba 34; Calolziocorte, Mandello 32; Varedo 28; Gorla Cantù, Desio, Venegono 24; Campus Varese 16; Fagnano Olona 14, Groane Lentate 6.