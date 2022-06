Basket C Silver, Le Bocce Erba sfida Novate: gara1 domenica 12 in trasferta ore 18

Basket C Silver: si aprono oggi le semifinali playoff del tabellone Blu lombardo.

Basket C Silver: la gara di ritorno sarà al PalaErba mercoledì 15, eventuale bella domenica 19 ancora fuori casa

Iniziano oggi le semifinali playoff del tabellone Blu del campionato di basket C Silver Lombardo. Tra le magnifiche quattro c'è anche un po' a sorpresa Le Bocce Erba che ha fatto l'impresa di eliminare nei quarti gli Aironi Robbio. Ora la squadra erbese se la vedrà con l'OSAL Novate al meglio delle tre gare con l'andata in programma domenica 12 in trasferta ore 18, il ritorno in casa al PalaErba mercoledì 15 ore 21.15 e l'eventuale bella ancora fuori domenica 19 giugno ore 18. La vincente in finalissima sfiderà la vincente della semifinale che scatta stasera Marnatese-Sanmaurense Pavia.

Calendario delle semifinali Tabellone blu

1° semifinale, Marnatese-Sanmaurense: andata 11/6, ritorno 15/6 eventuale bella 19/6

2° semifnale: Novate-Le Bocce Erba: andata 12/6, ritorno 15/6, eventuale bella 19/6