Basket C Silver Le Bocce Erba sfiderà nei quarti gli Aironi Robbio

Basket C Silver definiti accoppiamenti e orari del 1° turno dei playoff lombardi.

Basket C Silver per la squadra lariana gara 1 in casa domenica 5 alle ore 18.30 e ritorno mercoledì 8 alle ore 21.15

Definiti gli accoppiamenti e le date dei tabelloni playoff del campionato di basket C Silver. L'unica rappresentante comasca in gara Le Bocce Erba si è qualificata per i playoff regionali come settima classificata del suo girone e ora è stata inserita nel tabellone Blu dove nei quarti di finale sfiderà gli Aironi di Robbio, secondi classificati nel girone giallo. Una serie che si giocherà al meglio delle due gare: andata in casa domenica 5 giugno alle ore 18.30 e ritorno in trasferta mercoledì 8 alle ore 21.15. La vincente accederà alla semifinale che si giocherà al meglio delle tre partite contro la vincete di OSAL Novate (6° giallo)-Ombriano Basket 2004 (3° verde)..

Il programma dei quarti di finale del tabellone Blu serie C Silver

Sabato 4 Excelsior Bergamo (8° verde)-Marnatese (1° Blu), Morbegno (5° Blu)-Sanmaurense Pavia (4° giallo); domenica 5 ore 18.30 Le Bocce Erba (7° blu)-Aironi Robbio (2° giallo), OSAL Novate (6° giallo)-Ombriano Basket 2004 (3° verde).