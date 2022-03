Basket C Silver Le Bocce Erba si arrende in  rimonta sul campo della Casoratese

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver si è chiuso il 5° turno della seconda fase nel girone Blu.

Va in archivio un 5° turno della seconda fase del campionato di basket C Silver che si è rivelato amaro per le due squadre nostrane. Dopo il ko del Gorla Cantù a Varese, anche Le Bocce Erba è caduta sul campo della Casoratese che così l'ha agganciata a quota 22. Dopo un primo quarto chiuso avanti 19-21, la squadra erbese di coach Srtuto Fracassa si è fatta rimontare e superare dai locali che poi hanno controllato la gara fino al 40'. Ne Le Bocce in evidenza Smaniotto top scorer con 17 punti e Rigamonti con 15.

Il tabellino di Casoratese - Le Bocce Erba 82 - 73 Parziali 19-21, 45-38, 67-57

Casoratese: Puricelli Daniele 20, Bernardi Gioiele 16, Bellotti Giorgio 12, Croci Andrea 12, Bamba Ben Alex 8, Ferrario Andrea 5, Pigozzi Leonardo 3, Calcaterra Marco 3, Calcaterra Luca 2, Magnani Edoardo 1, Dagri Giorgio, Occhetta Francesco. All. Remonti.

Le Bocce Erba: Smaniotto Simone 18, Rigamonti Andrea 15, Spreafico Marco 8, Valsecchi Lorenzo 8, Colombo Tommaso 7, Meroni Marco 5, Sironi Daniele 3, Cagnazzo 3, Caimi Francesco 2, Sirtori Vittorio 2, Sivaglieri Giorgio 2, Corti Gianluca. All. Fracassa.

Il programma completo del 5° turno della seconda fase

Venerdì 11 marzo Fagnano-Groane Lentate 66-65, Venegono-Desio 60-71, Daverio-Varedo 75-61, Luino-Calolziocorte 72-64, ore 21 Campus Varese-Gorla Cantù 64-60, Mandello-Marnatese 64-80; sabato 12 ore 19 Casoratese-Le Bocce Erba 83-72, Morbegno-Castronno 70-66.

La nuova classifica della seconda fase

Marnatese 36; Castronno 28; Mandello, Luino, Morbegno 24; Calolziocorte, Le Bocce Erba, Casoratese 22; Varedo, Daverio, Desio 20; Gorla Cantù, Venegono 14; Campus Varese 8; Virtus Olona 4, Basket Groane Lentate 0.

Il programma completo del 6° turno della seconda fase

Venerdì 18 marzo ore 21.30 Gorla-Cantù-Luino, Castronno-Le Bocce Erba, Varedo-Fagnano Olona, Desio-Daverio, Campus Varese-Morbegno; sabato 19 Marnatese-Calolziocorte; domenica 20 Mandello-Venegono.