Basket C Silver Le Bocce Erba stasera cerca il bis vincente sul campo del Fagnano Olona

Basket C Silver si apre oggi il 3° turno della seconda fase lombarda.

Si apre questa sera il 3° turno della seconda fase del campionato di basket C Silver. Apripista oggi sarà proprio Le Bocce Erba che dopo essere tornata al successo settimana scorsa contro Daverio cercherà di ripetersi alle ore 21.15 sul campo del Fagnano Olona anche se coach Arturo Fracassa predica prudenza:

"Tornare a vincere ci ha tolto un peso ma non possiamo pensare di essere usciti totalmente dal periodo buio perché non siamo ancora brillanti come ad inizio stagione. Dobbiamo sempre giocare con la faccia giusta tanta concentrazione e attenzione a cominciare già dalla partita di oggi senza guardare l'attuale classifica, altrimenti si rischia di perdere con tutti in un girone così tosto".