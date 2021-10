Basket C Silver Le Bocce Erba stasera cerca il tris vincente a Lentate sul Seveso

Al via il weekdn della pallacanestro lariana

Basket C Silver si apre oggi il 3° turno d'andata del campionato lombardo.

Basket C Silver si apre oggi il 3° turno d'andata del campionato lombardo.

Basket C Silver domani, sabato 9, il Gorla Team Abc Cantù proverà a sbloccarsi ospitando il Morbegno

Si apre questa sera il 3° turno d'andata del campionato lombardo di basket C Silver. Apripista oggi anche la rivelazione Le Bocce Erba che sulla scia delle prime due vittorie corsare sarà di scena ancora in trasferta ospite del Basket Groane Lentate sul Seveso ancora a secco di punti. Un impegno da non sottovalutare per la truppa erbese diretta da coach Arturo Fracassa che nelle prime due gare ha saputo sfruttare nei minuti finali la sua esperienza ma che oggi dovrà stare molto attenta alla voglia di riscatto dei lentatesi guidati in panchina dal coach brianzolo Corrado Bocciarelli. In campo questa sera anche altre due gare del girone: Calolziocorte-Desio e Varedo-Mandello mentre il turno sarà completato domani, sabato 9 ottobre, quando il Gorla Team Abc Cantù di coach Mattia Costacurta riceverà a Casnate il Morbegno per provare a centrare il suo primo successo stagionale.

Il programma del 3° turno del girone Blu2 di C Silver

Venerdì 8 ottobre: ore 21.15 Groane Lentate-Le Bocce Erba (arbitri Godino-Tagliabue)), Calolziocorte-Desio, Varedo-Mandello; sabato 9 ore 21 Team Abc Cantù-Morbegno (a Casnate arbitri Mainetti-Sangalli).

Classifica del girone Blu2 di C Silver

Le Bocce Erba, Aurora Desio, Mandello 4; Calolziocorte, Morbegno 2, Team Abc Cantù, Varedo, Basket Groane Lentate 0.