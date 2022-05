Basket C Silver Le Bocce Erba stasera sfida Luino per preparare al meglio i playoff

Basket C Silver si apre oggi l'ultimo turno della seconda fase del girone Blu lombardo.

Basket C Silver sabato 28 il Gorla Cantù, già salvo, chiuderà la buona stagione in casa, a Casnate, contro il Venegono

Si apre questa sera l'ultimo turno della seconda fase del campionato di basket C Silver. In campo oggi anche Le Bocce Erba di coach Arturo Fracassa che, già sicura di partecipare ai playoff, giocherà sul campo della pariclassifica Luino la possibilità di migliorare ulteriormente la sua posizione nella griglia playoff. Già perché in questo weekend sono in programma alcuni scontri diretti che stabiliranno l'ordine preciso della griglia: non solo Luino-Erba ma anche Daverio-Calolziocorte e Marnatese-Morbegno. Domani sera, sabato 28, invece scenderà in campo il Gorla Cantù di coach Mattia Costacurta che, già salvo, saluterà il suo pubblico ospitando a Casnate il Venegono.

Il programma del 16° turno, 8° del girone di ritorno Blu

Venerdì 27 maggio ore 21.15 Luino-Le Bocce Erba (arbitri Lanzani-Ferrazzi), Daverio-Calolziocorte, Marnatese-Morbegno, Desio-Casoratese, Mandello-Fagnano Olona, Groane Lentate-Campus Varese; sabato 28 ore 20.45 Gorla Cantù-Venegono (arbitri Musolino-Luppino), Castronno-Varedo.

La nuova classifica del girone Blu

Marnatese 52; Castronno 42; Casoratese 40; Morbegno, Daverio 36; Luino, Erba 34; Calolziocorte 32; Mandello 30; Varedo 26; Gorla Cantù 24; Desio, Venegono 22; Campus Varese, Fagnano Olona 14, Groane Lentate 6.