Basket C Silver Le Bocce Erba stasera va a Mandello per il big match che vale il primato 

Pallacanestro minors in campo

Basket C Silver oggi torna in campo per l'ultimo turno di ritorno il girone Blu2.

Basket C Silver a riposo invece il Gorla Cantù che aveva già giocato d'anticipo il 22 dicembre scorso

Finalmente torna in campo il campionato di basket C Silver dopo lunga sosta dovuta all'emergenza Covid. Torna in campo oggi anche il girone Blu2 per chiudere la prima fase con il 7° e ultimo turno del girone di ritorno che si era aperto il 22 dicembre scorso quando aveva giocato d'anticipo proprio il Gorla Cantù vincendo in casa contro il Lentate per 85-84. Oggi invece torna in campo Le Bocce Erba nel big match a Mandello contro a capolista lecchese. Di fatto in palio ci sarà il primato con la squadra erbese di coach Arturo Fracassa chiamata a riscattare una fine di 2021 in ribasso. Ricordiamo che nel match d'andata giocato il 7 novembre scorso Le Bocce si impose in casa per 85-73 dopo un tempo supplementare. E anche stasera si annuncia una partita molto aperta ed equilibrata. Poi si darà spazio alla seconda fase con le squadre del girone Blu2 che incroceranno tutte le squadre del girone Blu1.

Il programma del 7° turno, ultimo di ritorno del girone Blu2

Già giocata mercoledì 22 dicembre ore 21 Gorla Cantù-Groane Lentate 85-84; venerdì 21 gennaio 2022 ore 21.15 Mandello-Le Bocce Erba, Varedo-Calolziocorte; sabato 29/1 Morbegno-Desio.

La classifica del girone Blu2

Mandello, 18; Le Bocce Erba, Calolziocorte, Morbegno 16; Desio, Varedo 14; Gorla Team Abc Cantù 12; Basket Groane Lentate 0.