Basket C Silver: si è chiuso il 13° turn o turno ultimo d'andata del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: Le Bocce Erba torna al successo contro Vimercate e saluta in bellezza il suo 2022

Si sono chiusi nel miglior modo possibile il 2022 e l'andata dl campionato di basket C Silver per Le Bocce Erba che ieri ha vinto il 13° turno battendo in casa il Vimercate per 80-66. Dopo tre ko di fila la squadra di coach Arturo Fracassa è tornata al successo fortemente voluto e meritato dopo una gara condotta fin dall'avvio. Mercoledì 21 ore 21.30 recupero del 12° turno Appiano Gentile-Morbegno poi il campionato si fermerà per le festività e tprnerà in campo il 14 gennaio.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Di.Po. Vimercate 80 - 66

Parziali 21-18, 43-35, 62-52

Erba: Pagani Stefano 22, Smaniotto Simone 13, Colombo Tommaso 12, Stillo Francesco 9, Allevi Alessandro 8, Meroni Marco 7, Corti Gianluca 3, Sironi Daniele 3, Spreafico Marco 3, Arnaboldi Edoardo, Cagnazzo Stefano, Sivaglieri Giorgio ne, All. Fracassa.

Vimercate: Viganò Claudio 11, Formenti Mattia 10, Imasuen Spencer 10, Colombo Andrea 9, Barazzetta Luca 7, Tremolada Stefano 7, Zanchetta Giacomo 6, Gabaldi Mauro 4, Maconi Filippo 2, Biffi Davide, Mosca Federico, Panella Marco. All. Tassi.

Il programma del 13° turno, ultimo d'andata del girone Blu

Venerdì 16 dicembre ore 21.15 Mandello-Appiano 70-68; sabato 17 ore 21.15 Gorla Cantù-Rondinella Sesto 85-48, Busnago-Bottanuco 61-86, Gorle-Calolzio 81-52, Morbegno-Varedo 71-80; domenica 18 ore 18 Le Bocce Erba-Virmecate 80-66, Novate-Villasanta 70-54. Mercoledì 21 ore 21.30 recupero del 12° turno Appiano Gentile-Morbegno.

La classifica girone Blu

Novate 24; Busnago, Gorla Cantù 18; Villasanta, Bottanuco 16; Calolziocorte, Gorle 14; Morbegno, Bocce Erba 12; Vimercate, Appiano, Varedo, Mandello 8; Rondinella 0.

Il programma del 14° turno, 1° di ritorno del girone Blu

Venerdì 13 gennaio ore 21.30 Appiano-Rondinella, Caloziocorte-Erba, Vimercate-Morbegno, Bottanuco-Novate, Varedo-Gorle; sabato 14 ore 21.15 Gorla Cantù-Busnago; doenica 15 Villasanta-Mandello.