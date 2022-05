Basket C Silver Le Bocce Erba trova una bella vittoria... nel Campus Varese

Basket C Silver si è giocato il 12° turno della seconda fase del girone Blu

Si è completato il 12° turno della seconda fase del girone Blu del campionato di basket C Silver. Un successo e una sconfitta il bilancio per le squadre lariane. A segno nell'anticipo Le Bocce Erba che ha sbancato il campo del Campus Varese rimanendo agganciata al treno playoff. Stop casalingo ma con onore per il Gorla Cantù che sabato sera ci ha provato ma si è dovuta arrendere al cospetto della capolista Marnatese.

Campus Varese - Le Bocce Erba 57 - 64 Parziali 15-15, 36-26, 47-47

Camus Varese: Magugliani Francesco 16, Spertini Roberto 13, Carità Claudio 9, Napolitano Giorgio 7, Ghezzi Lorenzo 6, Veronesi Edoardo 6, Assui Elisee, Lacchin Paolo, Rosso Lorenzo, Volpe Alessandro, Pavese Lorenzo, Rovera Riccardo. All. Botti.

Le Bocce Erba: Valsecchi Lorenzo 20, Smaniotto Simone 19, Colombo Tommaso 11, Stillo Francesco 6, Caimi Francesco 4, Sirtori Vittorio 2, Spreafico Marco 2, Citterio Andrea, Corti Gianluca, Losa Riccardo, Sivaglieri Giorgio, Cagnazzo Stefano- All. Fracassa Arturo.

Gorla Cantù -Marnatese 67 - 83 Parziali 16-26, 34-51, 55-67

Cantù: Borsani Guglielmo 19, Terragni Pietro 10, Brembilla Davide 8, Tarallo Gabriele 7, Tosetti Carlo 7, Trombetta Luca 7, Ndubuisi Chika Timothy 4, Greppi Riccardo 3, Redaelli Filippo 2, Chiappa Federico, Clerici Filippo, Maduka Ebuka. All. Costacurta.

Marnatese: Augusto Matteo 21, De Franco Federico 16, Tiengo Filippo 13, Arui Alessandro 11, Cattaneo Maria A. 8, Azzimonti Edoardo 6, Parietti Matteo 5, Pogliana Riccardo 3, Fiorini Alessandro, Preatoni Vittorio, Roman Alessio. All. Viola.

Il programma del 12° turno, 4° del girone di ritorno Blu

Venerdì 29 aprile Luino-Morbegno 64-72, Mandello-Daverio 79-89, Fagnano-Desio 60-59, Venegono-Calolziocorte 53-49, Castronno-Groane Lentate 83-58, Campus Varese-Le Bocce Erba 57-64, Gorla Cantù-Marnatese 67-83, Casoratese-Varedo 69-59.

La nuova classifica del girone Blu

Marnatese 48; Castronno 38; Morbegno, Casoratese 34; Luino, Daverio 32; Erba, Calolziocorte 30; Mandello 28; Varedo 24; Desio 22; Gorla Cantù, Venegono 20; Campus Varese 10; Fagnano Olona 10, Groane Lentate 2.

Il programma del 13° turno, 5° del girone di ritorno Blu

Venerdì 6 maggio ore 21 Gorla Cantù-Campus Varese, Desio-Venegono, Groane-Fagnano Olona, Calolziocorte-Luino, Varedo-Daverio; sabato 7 Marnatese-Mandello, Castronno-Morbegno; domenica 8 ore 18 Le Bocce Erba-Casoratese.