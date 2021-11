Basket C Silver Le Bocce Erba vince il derby contro Cantù e ora scappa via

Pallacanestro Minors risultati della domenica

Il girone di ritorno del campionato di basket C Silver si è aperto nel segno de Le Bocce Erba. Nel girone Blu2 infatti la squadra diretta da coach Arturo Fracassa ha vinto il posticipo domenicale superando nel derby brianzolo il Gorla Cantù per 66-54 e ora prova la fuga al vertice visto che a + 4 sulle seconde in virtù del ko subito dal Mandello a Morbegno dopo un overtime. Un successo meritato per Erba che ha avuto il merito di condurre sempre il derby tenendo a distanza i giovani canturini che hanno giocato comunque una buona gara.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Gorla Cantù 66 - 54

Parziali 18-12, 34-25, 51-39

Le Bocce: Smaniotto 18, Valsecchi 11, Meroni 10, Spreafico 10, Rigamonti 9, Arnaboldi 2, Caimi 2, Sirtori 2, Stillo 2, Citterio, Corti, Sivaglieri. All. Fracassa.

Gorla: Brembilla 10, Tarallo 10, Ndubuisi 10, Maduka 7, Tosetti 5, Trombetta 4, Meroni 3, Terragni 3, Milici 2, Borsani, Chiappa, Clerici. All. Costacurta.

Il programma del 1° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 12 novembre Aurora Desio - Polisportiva Varedo 71 - 70 , Morbegno - Mandello Lario 71 - 65 dts, .Nuovo Basket Groane Lentate- Carpe Diem Calolziocorte 66 - 69, domenica 14 Le Bocce Erba-Gorla Cantù 66-54.

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba 14; Mandello, Calolziocorte, Desio 10; Morbegno 8; Varedo, Gorla Team Abc Cantù 6 ; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 2° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 19 novembre Varedo-Morbegno, Mandello-Lentate; sabato 20 Gorla Cantù-Aurora Desio ore 21; domenica 21 ore 18 Le Bocce Erba-Carpe Diem Calolziocorte.