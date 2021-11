Basket C Silver Le Bocce Erba vince lo scontro al vertice con Mandello ed è in vetta da sola

pallacanestro Minors risultati

Basket C Silver si è chiuso ieri con il match clou l'andata del girone Blu2.

Basket C Silver la squadra di coach Arturo Fracassa si è imposta dopo un overtime e ora attende il derby con il Gorla Cantù

C'era grande attesa nel girone Blu2 del campionato di basket C Silver lombardo per lo scontro al vertice in programma ieri sera al PalaErba tra le due capoliste Le Bocce e Mandello. Un'attesa che non è andata delusa visto che le due prime della classe hanno dato vita a una partita palpitante e combattuta che si è risolta solo dopo un overtime. Chiusi sul 70-70 i tempi regolamentari nel supplementare Le Bocce ha piazzato il break vincente che gli ha consegnato vittoria e primato solitario al termine del girone d'andata.

Il tabellino di Le Bocce Erba-Mandello 85 - 74 dts

Parziali 28-23, 43-39, 50-51, 70-70

Erba: Sirtori, Arnaboldi 3, Spreafico 13, Smaniotto 22, Rigamonti 16, Stillo 9, Caimi, Valsecchi 3, Losa 3, Meroni 5, Colombo 10, Sivaglieri 1. All. Fracassa.

Mandello: Marrazzo 17, Crippa 15, Motta 13, Papa Niang 7, Radaelli 6, Allevi 5, Balatti 3, Melzi 3, Lafranconi 2, Paduano 2, De Gregorio, Crippa ne. All. Tocalli.

l programma del 7° turno d’andata del girone Blu2

Venerdì 5 novembre Aurora Desio - Morbegno 86 - 77 (19-16, 48-40, 69-52), Carpe Diem Calolziocorte - Polisportiva Varedo 66 - 53 (20-14, 35-20, 53-34), Nuovo Basket Groane-Gorla Cantù 70 - 81 (25-18, 40-36, 56-55); domenica 7 novembre Le Bocce Erba-Mandello 85-74 dts.

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba 12; Mandello 10; Calolziocorte, Desio 8; Morbegno, Varedo, Gorla Team Abc Cantù 6 ; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 1° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 12 novembre Desio-Varedo, Lentate-Calolziocorte; sabato 13 Morbegno-Mandello; domenica 14 ore 18 Le Bocce Erba-Gorla Cantù.