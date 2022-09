Basket C Silver: si è completato ieri il 1° turno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: Le Bocce lotta ma alla fine si arrende all'esordio contro il Calolziocorte

Si è completato ieri sera il 1° turno d'andata del campionato di basket C Silver Lombardo. Nel girone Blu sconfitta casalinga per Le Bocce Erba che all'esordio ha dovuto alzare bandiera bianca dopo una prova generosa contro il quotato Calolziocorte che si è imposto per 74-80.Buona prova del team erbese trascinato da Marco Meroni che a lungo ha giocato alla pari contro la formazione lecchese che si è confermata tra le favorite del girone.

Erba tornerà in campo venerdì 30 per il primo derby stagionale contro la new entry Appiano unica formazione lariana a vincere al debutto. Sempre venerdì 30 esordio casalingo per il Gorla Cantù contro il Gorle.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Carpe Diem Calolziocorte: 74 - 80

Parziali 22-23, 36-40, 53-63

Le Bocce: Meroni Marco 21, Stillo Francesco 11, Smaniotto Simone 10, Arnaboldi Edoardo 9, Allevi Alessandro 8, Corti Gianluca 7, Colombo Tommaso 4, Salvo Giacomo 4, Brambilla Carlo, Caimi Francesco, Sironi Daniele ne. All. Fracassa.

Calolziocorte: Rusconi Martino 19, Pirovano Mattia 15, Paduano Simone 14, Crippa Michele 10, Castagna Francesco 8, Longhi Samuele 4, Meroni Leonardo 4, Carcano Giorgio 2, Crippa Riccardo 2, Mazzoleni Thomas 2, Galli Riccardo ne, Minari Simone ne. All. Mazzoleni.

Questo il cartellone del 1° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 23/9 ore 21.15 Rondinella Sesto-Appiano Gentile 61-65; sabato 24 ore 18 Busnago-Gorla Cantù 75-69, Gorle-Varedo 85-54, Mandello-Villasanta 61-81, Morbegno-Vimercate 72-69; domenica 25 ore 18 Le Bocce-Calolziocorte 74-80, Novate-Bottanuco 52-48.

Classifica del girone Blu

Appiano Gentile, Busnago, Gorle, Villasanta, Morbegno, Novate, Calolziocorte 2; Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Bottanuco, Rondinella Sesto, Varedo, Mandello, Vimercate 0.

Questo il cartellone del 2° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 30/9 ore 21.30 Appiano Gentile-Le Bocce Erba, Gorla Cantù-Gorle, Rondinella-Varedo, Bottanuco-Mandello, Calolziocorte-Busnago, Vimercate-Novate; domenica 2 Villasanta-Morbegno.