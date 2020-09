Basket C Silver, Le Bocce per il weekend va in ritiro a Campodolcino

Basket C Silver iniziata da mercoledì scorso la preparazione della prima squadra erbese.

Basket C Silver prima di cominciare a lavorare tutto il gruppo diretto da coach Mauro Tagliabue si è sottoposto ai test sierologici

Da mercoledì scorso si è aperta ufficialmente la stagione 2020/21 de Le Bocce Erba una delle rappresentanti nostrane con il Gorla Cantù nel campionato di basket C Silver. La squadra erbese si è radunata agli ordini del confermato coach Mauro Tagliabue, assistito dalla new entry Sergio Del Vecchio, e del suo staff per iniziare a sudare sotto la regia del preparatore atletico Guliano Botta. Da segnalare che la società ha voluto rinviare il via della preparazione di qualche giorno per fare a tutto il gruppo, dirigenti e staff compresi, i test sierologici: “Per rispetto di tutte le persone coinvolte nella attività” ha spiegato la dirigenza. Dopo i primi allenamenti svolti presso la Casa della Gioventù di Erba, la squadra di coach Tagliabue oggi, venerdì 4 , in serata si trasferirà a Campodolcino per il tradizionale miniritiro, in cui svolgerà due allenamenti e anche una partitella in famiglia. Poi domenica tornerà a Erba, dove da settimana prossima continuerà la preparazione con tre sedute. Nella attesa di conoscere dalla Fip le novità su date e format del campionato di C Silver.

Il roster de Le Bocce Erba che stasera va in ritiro

Simone Smaniotto, Andrea Rigamonti, Riccardo Losa, Lorenzo Valsecchi, Marco Meroni, Lorenzo Esposito, Francesco Stillo, Francescob Caimi, Marco Spreafico (capitano), Giovanni Marazzi, Gianluca Corti, Paolo Cesana, Daniele Sironi, Vittorio Sirtori.

Allenatore Mauro Tagliabue

Assistente Sergio Del Vecchio

Preparatore atletico Giuliano Botta

Dirigente Responsabile Mario Colombo