Basket C Silver Le Bocce quarto posto con onore al 5° Gorgonzola Challenge 

Basket C Silver nel weekend doppio test pre campionato per la squadra brianzola.

Basket C Silver dopo il ko in semifinale contro Varedo, ieri il team erbese ha perso anche la finalina con Rondinella Sesto per 68-65

Le Bocce Erba nel weekend ha giocato un ghiotto antipasto del campionato di basket C Silver che scatterà nel prossimo fine settimana. La squadra erbese diretta da coach Arturo Fracassa infatti ha partecipato al 5° Gorgonzola Challenge, un interessante quadrangolare riservato a formazioni di C Silver. Le Bocce si è classificata al quarto posto in virtù di due sconfitte di misura subite sabato in semifinale contro Varedo e poi ieri nella finalina per il 3°-4° posto contro la Rondinella Sesto che si è imposta per 68-65. Ricordiamo che Le Bocce debutterà in campionato domenica 25 settembre in casa dove ospiterà alle ore 18 il Calolziocorte.

Questo il cartellone del 5° Gorgonzola Challenge

Semifinali sabato 17 settembre

ore 17 Le Bocce Erba-Varedo 63-65

ore 19.30 Wizers-Rondinella 86-51

Finali domenica 18 settembre

ore 16 Finale 3º-4º posto Le Bocce Erba-Rondinella Sesto 65-68

ore 18.30 Finale 1º-2º posto Wizers Legnano-Varedo 85-66

Classifica finale

1 ° posto Wiz Basket Legnano

2° posto Blues Basket Varedo

3° posto Rondinella Basket Sesto

4° posto Pallacanestro Le Bocce Erba