Basket C Silver Le Bocce si arrende nel finale a Novate che si porta 1-0 nella serie

Basket C Silver si è giocato il match d'andata della semifinale promozione del tabellone Blu lombardo.

Basket C Silver ora la sfida si sposta a Erba dove mercoledì 15 giugno si giocherà la gara di ritorno

Niente da fare per Le Bocce Erba nella gara d'andata della semifinale playoff del campionato di basket C Silver. Ieri sera infatti la squadra erbese diretta da coach Arturo Fracassa si è arresa sul campo del Novate dopo una sfida molto equlibrata e decisa negli ultimi 10. I locali infatti sono riuscit a trovare la zampata vincente nel finale portandosi 1-0 nella serie che ora si sposta a Erba dove si giocherà mercoledì 15 la gara di ritorno che Le Bocce vuole impattare per rimandare tutto alla bella di domenica prossima in trasferta.

Il tabellino di gara 1 di semifinale

O.SA.L. Novate - Le Bocce Erba 73 - 67 serie 1-0

Parziali 30-25, 47-39, 59-59 (

Novate: Cogliati Emiliano 23, Sala Stefano 11, Villa Nicolò 8, Cigada Matteo 6, Gionso Matteo 6, Gorla Matteo 6, Rigon Davide 6, Torriani Luca 4, Petruzzi Francesco 3, Merighi Davide, Isasi Denzel Juan ne, Sangher Tito Andrea S. ne, All. Ascenzo.

Le Bocce Erba:Corti Gianluca 12, Colombo Tommaso 10, Rigamonti Andrea 9, Smaniotto Simone 9, Valsecchi Lorenzo 9, Meroni Marco 7, Arnaboldi Edoardo 4, Stillo Francesco 3, Caimi Francesco 2, Losa Riccardo 2, Sirtori Vittorio, Sivaglieri Giorgio. All. Fracassa.

Calendario delle semifinali Tabellone blu

1° semifinale, Marnatese-Sanmaurense: andata (11/6) 77-62, ritorno 15/6 eventuale bella 19/6

2° semifinale: Novate-Le Bocce Erba: andata (12/6) 73-67, ritorno 15/6, eventuale bella 19/6