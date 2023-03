Basket C Silver: si è chiuso il 24° turno regolare del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: Le Bocce torna al successo superando in casa il Gorle

Si è chiuso ieri il 24° turno terzultimo regolare del campionato di basket C Silver e nel girone Blu lo ha fatto salutando la bella vittoria de Le Bocce Erba. Il team di coach Alessio Pesca infatti è tornato al successo battendo in casa la temuta Virtus Gorle con un netto 73-55 che permette a capitan Marco Spreafico e compagni di salire a quota 22 punti in classifica.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Bellini Virtus Gorle 73 - 55

Parziali 24-14, 49-28, 59-41

Le Bocce Erba: Arnaboldi Edoardo 14, Colombo Tommaso 14, Stillo Francesco 12, Allevi Alessandro 8, Caimi Francesco 7, Meroni Marco 7, Corti Gianluca 5, Cagnazzo Stefano 4, Spreafico Marco 2, Brambilla Carlo, Citterio Andrea, Salvo Giacomo. All. Pesca.

Gorle: Deleidi Lorenzo 11, Montagnosi Luca 10, Carrara Alex 7, Gotti Claudio 7, Pirovano Nicolò 7, Osaghae Daniel 6, Colombo Morris 2, Milanesi Stefano 2, Ravanelli Matteo 2, Epis Giorgio 1, Scarcella Danilo. All. Rossi.

Il cartellone completo dell'11° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 24 marzo ore 21.30 Appiano Gentile-Villasanta 62-64, Varedo-Busnago 68-60, Rondinella-Morbegno 45-66, Calolziocorte-Novate 49-79, Vimercate-Mandello 77-68; sabato 25 ore 21.15 Gorla-Bottanuco 54 - 39 (11-13, 27-21, 37-34); domenica 26 ore 18 Le Bocce Erba-Gorle 73-55.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 40; Gorla Cantù 38; Busnago 30; Villasanta 28; Bottanuco, Calolziocorte 26; Gorle 24; Le Bocce Erba 22; Morbegno, Varedo, Vimercate 20; Indipendente Appiano, Mandello 16; Rondinella Sesto 8.

Il cartellone completo dell'11° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 31 marzo Mandello-Varedo; sabato 1 aprile ore 21.15 Morbegno-Appiano Gentile, ore 21-30 Gorla Cantù-Calolziocorte, Busnago-Vimercate, Gorle-Bottanuco; domenica 2 ore 18 Villasanta-Le Bocce Erba, Novate-Rondinella.