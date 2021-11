Basket C Silver Lentate elimina il Gorla Cantù dalla Coppa Lombardia

Pallacanestro Minors news dal campo

Basket C Silver si è giocato il 2° turno della coppa regionale con un risultato a sorpresa.

A pochi giorni dal successo ottenuto nell'ultimo turno d'andata del campionato di basket C Silver per 70-81, il Gorla Team Abc Cantù lunedì sera è tornato a Lentate sul Seveso per sfidare nel 2° turno di Coppa Lombardia la squadra del Groane attuale fanalino di coda del girone Blu2. Contrariamente all'esito del campionato il Lentate del coach brianzolo Corrado Bocciarelli è riuscito a battere il Gorla con il punteggio netto di 76-56 eliminandolo così dalla Coppa Lombardia.

Il tabellino di Nuovo Basket Groane-Gorla Cantù 76-56

Gorla: Meroni4, Borsani 5, Redaelli 4, Tosetti, Chiappa 2, Elli 4, Milici 2, Brembilla 6, Trombetta 8, Tarallo 12, Maduka 7, Ndubuisi 2. All. Costacurta

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba 12; Mandello 10; Calolziocorte, Desio 8; Morbegno, Varedo, Gorla Team Abc Cantù 6 ; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 1° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 12 novembre Desio-Varedo, Lentate-Calolziocorte; sabato 13 Morbegno-Mandello; domenica 14 ore 18 Le Bocce Erba-Gorla Cantù.