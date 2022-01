Basket C Silver Marco Spreafico: "Il bilancio de Le Bocce è comunque positivo" 

Pallacanestro Minors le voci dai campi

Basket C Silver al termine della prima fase ecco il punto del capitano di Erba.

Basket C Silver "Rimane l'amaro in bocca per le ultime 4 sconfitte di fila alla luce di quanto di buono fatto nella prima parte di campionato"

Il girone Blu2 del campionato di basket C Silver attende di conoscere l'ultimo verdetto del recupero di sabato 29 gennaio Morbegno-Desio per definire la classifica e prepararsi così alla seconda fase. Di questo raggruppamento fanno parte anche Gorla Cantù e Le Bocce Erba che hanno chiuso la prima fase in modo opposto. Il giovane tema canturino ha vinto la sua ultima fatica in casa contro il fanalino di coda Lentate, in anticipo il 22 dicembre scorso, mentre Le Bocce ha inanellato settimana scorsa la sua quarta sconfitta di fila contro la capolista Mandello che di fatto ha confermato il suo trend negativo che l'ha rallentata dopo essere stata a lungo al vertice. In attesa di conoscere il cammino nella seconda fase quando si incroceranno le squadre del girone Blu1, Marco Spreafico storico capitano del team di Erba ha voluto fare per noi il punto della situazione:

Le parole di capitan Spreafico in casa Le Bocce Erba

"Il bilancio comunque secondo me è positivo perchè il gruppo è sano, si diverte e lavora bene insieme nonostante le ultime sconfitte. Ripartire dopo due anni fermi con tante novità non è stato facile ma ci siamo riusciti e bene. Indubbiamente c'è un pò di amaro in bocca per le ultime quattro sconfitte di fila alla luce soprattutto di quanto abbiamo fatto nella prima parte del campionato in cui siamo sempre stati in vetta. Personalmente sono quindi contento e tutti ora auspichiamo che nella seconda fase riusciremo a rimanere in linea con i nostri obiettivi anche se sappiamo anche che il girone varesino è livellato verso l'alto".

Come detto infatti le squadre del girone Blu2 incroceranno nella seconda fase tutte le formazioni del girone Blu1 varesino. La seconda fase però scatterà solo dall’11 febbraio per terminare a maggio quando in base alla classifica finale le prime otto accederanno ai playoff mentre la 12esima, 13esima e14esima faranno i playout e le ultime due retrocederanno in serie D direttamente. Questo sempre che non cambieranno le formule dei tornei.

Posticipo del 7° turno, ultimo di ritorno del girone Blu2

Sabato 29 gennaio Morbegno-Desio.

Questa la classifica aggiornata del girone Blu2

Mandello 20; Le Bocce Erba, Calolziocorte, Morbegno, Varedo 16; Desio 14; Gorla Cantù 12; Basket Groane Lentate 0.