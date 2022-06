Basket C Silver mercoledì da leoni per Le Bocce che va all'assalto del Novate per andare alla bella

Basket C Silver si gioca oggi la gara di ritorno della semifinale del tabellone blu lombardo.

Basket C Silver palla due alle ore 21.15 al Palaerba con il team di casa che deve solo vincere per tenere aperta la serie

Mercoledì da leoni in casa de Le Bocce Erba che questa sera gioca la gara di ritorno della semifinale playoff del campionato di basket C Silver. Una sfida che vale una stagione visto che la squadra di coach Arturo Fracassa avendo perso la gara di andata su campo del Novate, oggi è con le spalle al muro e deve solo vincere per tenere aperta la serie e il sogno di raggiungere la finale promozione. Al PalaErba quindi si attende il tutto esaurito con i tifosi Le Bocce che dovranno sostenere capitan Spreafico e compagni in una nuova impresa per portare la serie alla bella che sarebbe in programma domenica 19 in trasferta. Appuntamento è per stasera alle ore 21.15 al PalaErba (arbitri Musolino e Luppino).

Calendario delle semifinali Tabellone blu

1° semifinale, Marnatese-Sanmaurense: andata (11/6) 77-62, ritorno 15/6 eventuale bella 19/6

2° semifinale: Novate-Le Bocce Erba: andata (12/6) 73-67, ritorno 15/6, eventuale bella 19/6