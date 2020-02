Basket C Silver momento decisivo per Erba in chiave playoff

Basket C Silver verso il 21° turno del girone B.

Basket C Silver le Bocce in campo sabato in casa contro Castronno

E’ un momento chiave nel campionato di basket C Silvere e per Le Bocce Erba l’unica rappresentante nostrana nel girone B. Dopo due sconfitte di fila infatti la squadra erbese deve tornare alla vittoria per risalire in classifica dove è scivolata al 4° posto. Il 23° turno si apre già domani con la capolista Robbio impegnata in casa contro Voghera mentre Erba sabato sera tornerà tra le mura amiche per provare a battere il Castronno (ore 21) e riassaporare il gusto dei due punti.

Programma del 21° turno girone B

Venerdì 21 febbraio Robbio-Voghera, Venegono-Fagnano, Verbano-Mia; sabato 22 Daverio Casoratese, Marnatese-Nova, Erba-Castronno; domenica 23 Cerro-Settimo, Sanmaurense-Bernareggio.

La classifica del girone B

Aironi Robbio 32; Cerro 30; Marnatese 28; Le Bocce Erba, Nova 26; Castronno 22; Venegono, Settimo, Mia Lentate 20; Fagnano, Daverio 18; Verbano Luino, Voghera 14; Sanmaurense Pavia, Casoratese 12; Bernareggio 8.

