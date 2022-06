Basket C Silver Novate sbanca il PalaErba 62-61 e spegne il sogno finale de Le Bocce

Basket C Silver si è giocata ieri la gara di ritorno della semifinale del tabellone blu Lombardo.

Basket C Silver il team erbese dopo aver perso gara 1 si dovuto arrendere anche in casa nel return match ma è stato protagonista di una grande stagione

Si è chiusa ieri la cavalcata entusiasmante de Le Bocce Erba nei playoff del campionato di basket serie C Silver. Il team erbese infatti dopo aver perso la gara d'andata di semifinale sul campo dell'Osal Novate, ieri sera si è dovuto arrendere anche nel match di ritorno giocato tra le mura amiche del PalaErba per un punto soltanto. Un punticino che ha condannato Le Bocce diretta in panchina dall'assistente Mauro Livio, visto che il capo allenatore Arturo Fracassa era indisponibile come nel match d'andata perché positivo al Covid19. Un epilogo un pò amaro ma che non scalfisce la grande annata della squadra erbese arrivata fino alle semifinali regionali

Il tabellino di gara 2 di semifinale Le Bocce Erba-OSAL Novate 61-62

Parziali 17-17, 33-34, 48-49

Le Bocce: Arnaboldi 15, Colombo 10, Stillo 7, Caimi 6, Meroni 6, Smaniotto 6, Rigamonti 5, Valsecchi 4, Corti 2, Citterio, Sirtori, Sivaglier. All. Livio.

Novate: Gorla 13, Cogliati 12, Cigada 10, Gionso 6, Rigon 6, Sala 6, Torriani 6, Villa 3, Merighi, Petruzzi, Isasi, Sangher.

Il tabellino di gara 1

Novate-Le Bocce 73-67

Parziali 30-25, 47-39, 59-59.

Novate: Cogliati 23, Sala 11, Villa 8, Cigada 6, Gionso 6, Gorla 6, Rigon 6, Torriani 4, Petruzzi 3, Merighi, Isasi, Sangher.

Le Bocce: Corti 12, Colombo 10, Rigamonti 9, Smaniotto 9, Valsecchi 9, Meroni 7, Arnaboldi 4, Stillo 3, Caimi 2, Losa 2, Sirtori, Sivaglieri.

Il calendario delle semifinali Tabellone blu

Marnatese-Sanmaurense andata 77-62, ritorno 92-68, serie 2-0; Novate-Le Bocce Erba andata 73-67, ritorno 62-61, serie 2-0.

Finale promozione

Marnatese-Novate.