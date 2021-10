Basket C Silver nuovo colpo corsaro de Le Bocce che sbanca Morbegno e resta in testa

Pallacanestro Minors i risultati

Basket C Silver si è chiuso il 6° turno d'andata del girone Blu2.

Basket C Silver Erba s'impone per 62-54 e domenica prossima ospiterà la sfida al vertice contro il Mandello

Si è chiuso ieri sera il 6° penultimo turno d'andata del campionato di basket C Silver che nel girone Blu2 ha visto il nuovo colpo esterno de Le Bocce Erba capace di andare a sbancare il sempre ostico campo di Morbegno con il punteggio di 54-62. Gara molto tirata che ha visto i ragazzi di coach Arturo Fracassa sempre avanti e bravi a contenere gli assalti dei padroni di casa. Con questo successo Erba risponde al Mandello e si mantiene in vetta a braccetto. E domenica prossima in programma per l'ultimo turno d'andata ci sarà proprio lo scontro al vertice al PalaErba Le Bocce-Mandello.

Il tabellino di Morbegno 70 - Le Bocce Erba 54 - 62 (12-16, 24-30, 41-44)

Morbegno: Del Barba Alessandro 17, Biavaschi Stefano 8, Broggi Andrea 8, Manni Emanuele 8, Pontiggia Paolo 6, Gottari Giorgio 5, Eerikhinaryu Elias Vilho 2, Abdou Seye, Pace Gianluca, Colli Dante ne, Del Barba Davide, Salvadori Stefano ne. All. Ronconi.

Le Bocce Erba: Smaniotto Simone 17, Rigamonti Andrea 11, Colombo Tommaso 10, Sivaglieri Giorgio 5, Valsecchi Lorenzo 5, Losa Riccardo 4, Sirtori Vittorio 4, Arnaboldi Edoardo 3, Stillo Francesco 3, Caimi Francesco, Citterio Andrea, Sironi Daniele. All. Fracassa.

I risultati del 6° turno d’andata del girone Blu2

Venerdì 29 ottobre Mandello-Desio 78-62, ore 21.15 Gorla Cantù-Calolziocorte 74-47 , Varedo-Lentate 43-31; sabato 30 ore 21 Pezzini Morbegno-Le Bocce Erba 54-62.

La classifica del girone Blu2

Mandello, Le Bocce Erba 10; Calolziocorte, Desio Morbegno, Varedo 6; Gorla Team Abc Cantù 4; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 7° turno d’andata del girone Blu2

Venerdì 5 novembre Desio-Morbegno, Calolziocorte-Varedo, Mia Basket Groane Lentate-Gorla Cantù (ore 21.15); domenica 7 novembre Le Bocce Erba-Mandello (ore 18).