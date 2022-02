Basket C Silver oggi alle 21.15 il Gorla Cantù debutta ospitando a Casnate il Daverio

In campo

Basket C Silver si apre questa sera l'attesa seconda fase del campionato lombardo.

Basket C Silver domenica 13 esordio casalingo anche per Le Bocce Erba subito contro la favoritissima Marnatese

Torna in campo questa sera il campionato lombardo di basket C Silver per aprire ufficialmente la sua seconda fase regionale. Fari puntati sul debutto delle due squadre lariane Gorla Team Abc Cantù e Le Bocce Erba che da questo weekend e fino a fine maggio affronteranno le formazioni del girone Blu1. Apripista questa sera sarà proprio il Gorla Cantù che a distanza di quasi due mesi dall'ultima gara ufficiale (giocata il 22 dicembre) tornerà in campo sul parquet amico di Casnate per giocare il 1° turno del nuovo girone contro il Daverio (ore 21.15).

"Iniziamo questa seconda fase - dice il coach canturino Mattia Costacurta - senza particolari obiettivi se non quello di continuare la nostra crescita e magari vincere il più possibile per rosicchiare qualche posizione in classifica in un girone molto competitivo. Alla fine vedremo dove saremo arrivati".

Domenica pomeriggio alle ore 18 esordirà in casa Le Bocce Erba a cui il calendario ha riservato subito l'avversario più tosto quella Marnatese prima nel girone Blu1 indicata dai più come la grande favorita per il salto in C Gold. "Subito l'avversario più tosto -ammette il coach erbese Arturo Fracassa - ma forse è meglio così almeno dimostreremo le nostre motivazioni in chiave futura. Pur non al completo ci siamo allenati bene e vogliamo uscire da quest'ultimo momento buio per giocarci al meglio questa seconda fase".

Ecco il programma completo del 1° turno della seconda fase

Venerdì 11 ore 21.15 Gorla Cantù-Daverio, Luino-Lentate, Venegono-Morbegno, Calolziocorte-Olona, Castronno-Desio, Campus Varese-Varedo; sabato 12 Casorate-Mandello; domenica 13 ore 18 Le Bocce Erba-Marnatese.

Questa la classifica abbinata con cui ripartirà la seconda fase

Marnatese 22; Castronno 22; Mandello 20; Morbegno 18; Le Bocce Erba, Calolziocorte, Varedo , Daverio, Luino 16; Desio, Casoratese 14; Gorla Cantù 12; Venegono 10; Campus Varese 6; Virtus Olona 2, Basket Groane Lentate 0.