Basket C Silver oggi in campo Gorla Cantù e Appiano Gentile

Basket C Silver tempo di amichevoli per le nostre squadre.

Basket C Silver Le Bocce Erba dopo il test con l’Indipendente annulla lo scrimmage con Fagnano di venerdì sera

Tempo di amichevoli anche per le squadre nostrane del campionato di basket C Silver. Le Bocce Erba ha giocato in casa contro l’Indipendente Appiano Gentile un match vero ed equilibrato chiuso a favore degli ospiti di coach Marco Rota per 62-72.

Per la squadra erbese di coach Mauro Tagliabue potrebbe essere stato questo l’ultimo test precampionato visto che il previsto impegno di venerdì sera a Fagnano è stato annullato a causa della situazione attuale per il Covid. Stasera invece torna in campo proprio l’Indipendente Appiano di serie D che sfida il Novate altra squadra di C Silver. In campo oggi anche il Gorla Team Abc Cantù di coach Sergio Borghi che dopo la prima amichevole giocata contro la Mia Lentate stasera si misura in trasferta sul campo della Robur Saronno compagine ambiziosa di serie C gold.