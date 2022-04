Basket C Silver oggi Le Bocce Erba a Daverio cerca un bella sorpresa e tre punti nell'Uovo di Pasqua 

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver si chiude questa sera il 10° turno della seconda fase del girone Blu lombardo.

Basket C Silver si chiude questa sera il 10° turno della seconda fase del girone Blu lombardo.

Basket C Silver il team di coach Arturo Fracassa dopo il ko di misura con la Marnatese prova il riscatto bissando il successo dell'andata

Si completa questa sera il 10° turno della seconda fase del girone Blu del campionato di basket C Silver lombardo. Dopo il bel successo registrato nell'anticipo messo a segno dal Gorla Cantù, oggi tocca a Le Bocce Erba provare a regalarsi una bella sorpresa di Pasqua portando l'assalto sul campo del Daverio già battuto di misura nel match d'andata. Una sfida però non facile per la squadra brianzola diretta da coach Arturo Fracassa contro un avversario tosto, atipico e in salute in una sfida che mette però in palio punti pesanti in chiave playoff.

Il programma del 10° e secondo turno di ritorno girone Blu

Mercoledì 13 aprile ore 21.15 Gorla-Cantù-Casoratese 75-65, Luino-Desio 80-61, Venegono-Groane 93-62, Morbegno-Fagnano 72-66; giovedì 14 Marnatese-Varedo 50-49; venerdì 15 aprile ore 21.15 Daverio-Le Bocce Erba, Calolziocorte-Castronno,Mandello-Campus Varese.

La classifica del girone Blu

Marnatese 44; Castronno 34; Luino, Morbegno 32; Casoratese 30; Erba, Daverio, Calolziocorte 26; Mandello 24; Varedo, Desio 22; Gorla Cantù 20; Venegono 18; Campus Varese 10;Fagnano Olona 8, Groane Lentate 2.

Il programma dell'11° e terzo turno di ritorno girone Blu

Venerdì 22 aprile ore 21.15 Castronno-Cantù, Varedo-Venegono, Groane-Desio, Luino-Mandello, Campus Varese-Calolziocorte; sabato 23 Casoratese-Morbegno; domenica 24 Le Bocce Erba-Fagnano.