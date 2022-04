Basket C Silver, Pasqua amarissima per Le Bocce Erba battuta sul campo dei Rams Daverio

Pallacanestro minors risultati

Si è completato ieri sera il turno pre pasquale del campionato di basket C Silver e ha riservato una sorpresa amarissima a Le Bocce Erba. Il team diretto da coach Arturo Fracassa infatti è stato sconfitto sul campo dei Rams Daverio con un netto 72-51. Dopo una prima parte molto equilibrata gli erbesi hanno dovuto cedere gradualmente alla progressione dei locali. In classifica Erba resta a quota 26 punti agganciata dal Mandello ma ora dietro due lunghezze proprio da Daverio e Calolziocorte. Il campionato tornerà in campo venerdì 22 con l'anticipo Castronno-Gorla Cantù, in posticipo invece domenica 24 Erba-Fagnano.

Il tabellino di Rams Daverio - Le Bocce Erba 72 - 51

Parziali 17-13, 31-28, 51-41

Daverio: Bellotti Paolo 14, Camurati Mario 9, Pizzamiglio Marco 9, Pelucchi Nicolò 8, Scaltritti Pietro 7, Arione Alberto 6, Marcolli Andrea 6, Zecchillo Simone 6, Caccianiga Davide 3, Fiamberti Marco 3, Torricelli Jacopo 1, Tozzo Tommaso. All. Sterzi.

Le Bocce Erba: Colombo Tommaso 14, Arnaboldi Edoardo 10, Valsecchi Lorenzo 7, Rigamonti Andrea 5, Spreafico Marco 4, Citterio Andrea 3, Stillo Francesco 3, Corti Gianluca 2, Sironi Daniele 2, Sivaglieri Giorgio 1, Caimi Francesco, Sirtori Vittorio. All. Fracassa.

I risultati del 10° e secondo turno di ritorno girone Blu

Mercoledì 13 aprile ore 21.15 Gorla-Cantù-Casoratese 75-65, Luino-Desio 80-61, Venegono-Groane 93-62, Morbegno-Fagnano 72-66; giovedì 14 Marnatese-Varedo 50-49; venerdì 15 aprile ore 21.15 Daverio-Le Bocce Erba 72-51, Calolziocorte-Castronno 75-49, Mandello-Campus Varese 89-64.

La classifica del girone Blu

Marnatese 44; Castronno 34; Luino, Morbegno 32; Casoratese 30; Daverio, Calolziocorte 28; Le Bocce Erba, Mandello 26; Varedo, Desio 22; Gorla Cantù 20; Venegono 18; Campus Varese 10;Fagnano Olona 8, Groane Lentate 2.

Il programma dell'11° e terzo turno di ritorno girone Blu

Venerdì 22 aprile ore 21.15 Castronno-Cantù, Varedo-Venegono, Groane-Desio, Luino-Mandello, Campus Varese-Calolziocorte; sabato 23 Casoratese-Morbegno; domenica 24 Le Bocce Erba-Fagnano.