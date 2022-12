Basket C Silver: in campo il girone Blu Lombardo con il 12° turno penultimo d'andata.

Basket C Silver: per il Gorla Cantù "on fire" stasera scontro diretto con il Calolziocorte

Il 12° turno, penultimo d'andata del campionato di Basket C Silver nel girone Blu è già stato aperto martedì dall'anticipo che ha visto la capolista Novate battere all'over time il fanalino di coda Rondinella per 94-96.

Oggi invece tocca alla squadra più in forma del momento il Gorla Cant di coach Mattia Costacurta che sulla scia di cinque vittorie nelle ultime sei gare renderà visita al Calolziocorte in un big match tra pari classifica. Posticipo domenicale invece per Le Bocce Erba che in casa contro Villasanta vuole rialzarsi dopo due stop di fila.

Rinviata al 21 dicembre invece Appiano-Morbegno.

Il programma del 12° turno d'andata del girone Blu

Mercoledì 7 dicembre Rondinella Sesto-Novate 94-96; venerdì 9 dicembre ore 21.30 Calolziocorte-Gorla Cantù, Bottanuco-Gorle, Varedo-Mandello, Vimercate-Binzago; domenica 11 ore 18 Le Bocce Erba-Villasanta; mercoledì 21 ore 21.30 Appiano Gentile-Morbegno.

La classifica girone Blu

Novate 22; Busnago 16; Calolziocorte, Gorla Cantù, Villasanta 14; Bottanuco, Gorle, Morbegno 12; Le Bocce Erba 10; Vimercate, Appiano 8; Varedo, Mandello 6; Rondinella 0.