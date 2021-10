Basket C Silver, per Le Bocce Erba secondo colpo corsaro consecutivo a Calolziocorte

Secondo turno di serie C

Basket C Silver: si è aperto ieri sera, 1 ottobre 2021, il 2° turno d'andata del girone Blu2.

Si è aperto ieri sera il 2° turno del campionato lombardo di basket C Silver. Nel girone Blu2 erano impegnate entrambe in trasferta le due portacolori nostrane. Secondo colpo esterno per Le Bocce Erba che ieri sera è andata a sbancare anche il campo del Carpe Diem Calolziocorte al termine di una gara tirata con vantaggi alterni che i ragazzi di coach Arturo Fracassa hanno vinto in volata con il minimo scarto per 70-71 (17-16, 32-40, 51-54). Seconda sconfitta di fila invece per i ragazzi del Team Abc Cantù che si sono dovuti arrendere sul campo dell'Aurora Desio per 84-57 (23-14, 42-28, 58-43). Per il team di coach Mattia Costacurta una gara subito in salita che li a visti sempre rincorrere e mai riaprire il match. Seconda sconfitta anche per il Lentate del coach canturino Corrado Bocciarelli battuto in casa dal Mandello. Oggi si chiude il turno con Morbegno-Varedo

Il programma del 2° turno del girone Blu2 di C Silver

Venerdì 1 ottobre: ore 21.15 Desio-Team Abc Cantù 84-57, ore 21.30 Caloziocorte-Le Bocce Erba 70-71, Lentate-Mandello 59-81; sabato 2 Morbegno-Varedo.

Classifica del girone Blu2 di C Silver

Le Bocce Erba, Aurora Desio, Mandello 4; Calolziocorte 2, Team Abc Cantù, Morbegno, Varedo, Basket Groane Lentate 0.