Basket C Silver prende il via il gran ballo dei quarti: tra le invitate c'è anche Le Bocce Erba 

Basket C Silver si apre oggi il 1° turno dei playoff nel tabellone Blu lombardo.

Basket C Silver il team di coach Arturo Fracassa sfida gli Aironi Robbio: domenica 5 andata in casa, mercoledì 8 il ritorno in trasferta

Si apre questa sera il gran ballo dei playoff anche nel campionato lombardo di basket C Silver. Invitata a partecipare alle danze anche Le Bocce Erba di coach Arturo Fracassa che dopo essersi qualificata come settima classificata del suo girone è stata inserita nel tabellone Blu dove nei quarti di finale sfida gli Aironi di Robbio, secondi classificati nel girone giallo in unremake di altre sfide indimenticate del recente passato. Una serie che si gioca al meglio delle due gare. L'andata è in programma al PalaErba domani, domenica 5 giugno alle ore 18.30 mentre il ritorno si giocherà in trasferta mercoledì 8 alle ore 21.15. La vincente accederà alla semifinale che si giocherà al meglio delle tre partite contro la vincente della sfidaOSAL Novate (6° giallo)-Ombriano Basket 2004 (3° verde) che si apre anch'essa domani. Oggi invece nella parte alta del tabellone si giovano Excelsior Bergamo-Marnatese, Morbegno-Sanmaurense Pavia.

Signore e signori il gran ballo dei playoff di serie C Silver sta per cominciare.. mettetevi comodi.

Il programma dei quarti di finale del tabellone Blu serie C Silver

Sabato 4 Excelsior Bergamo (8° verde)-Marnatese (1° Blu), Morbegno (5° Blu)-Sanmaurense Pavia (4° giallo); domenica 5 ore 18.30 Le Bocce Erba (7° blu)-Aironi Robbio (2° giallo), OSAL Novate (6° giallo)-Ombriano Basket 2004 (3° verde).