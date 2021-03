Basket C Silver prima sconfitta stagionale per il Gorla Cantù a Novate

Basket C Silver i risultati del 4° turno del girone C lombardo.

Basket C Silver i brianzoli restano primi e mercoledì ospiteranno Morbegno per l’ultimo turno d’andata

Nel campionato di basket c Silver ieri è arrivata la prima sconfitta stagionale per il Gorla Cantù che ha perso in volata il 4° turno sul campo del Novate. Partita molto tirata ed equilibrata che al 34′ era ancora in perfetta parità sul 66-66 prima dell’allungo decisivo dei locali. Tra i canturini bene Stefano Elli top scorer con 16 punti. Gorla che tiene comunque la vetta solitaria del girone C visto il contemporaneo ko del Morbegno in casa contro Cusano. Proprio la Pezzini Morbegno sarà ospite di Cantù mercoledì 31 marzo nell’ultimo turno d’andata alle ore 21.30.

Il tabellino di O.SA.L. Novate – ABC Cantù 77 – 73

Parziali 22-21, 42-41, 60-56

O.SA.L. Novate : Cigada 10, Peri 24, Plebani 4, Torriani 15, Gorla 2, Battilana 10, Sala 7, Villa 5, Milini, De Santis, Mella ne, Riboldi ne. All. Beneggi

ABC Cantù : Caglio 6, Lanzi 9, Moscatelli 5, Terragni 2, Ronchetti 9, Pozzi 9, Borsani, Redaelli, Caselli, Brembilla 9, Elli 16, Bresolin 8. All. Borghi.

Il programma del 4° turno del girone C di serie C Silver

Venerdì 26 marzo Gorgonzola-Garbagnate 65-69; sabato 27 Morbegno-Cusano 66-78; domenica 28 ore 18 Novate-Gorla Cantù 77-73.

Classifica del girone C di serie C Silver

Gorla Cantù 6; Pezzini Morbegno, Novate, Garbagnate 4; Nuova Argentia Gorgonzola, Cusano Milanino 2.

Il programma del 5° turno del girone C di serie C Silver

Venerdì 31 marzo ore 21.30 Gorla Cantù-Pezzini Morbegno, Cusano-Gorgonzola, Garbagnate-Novate