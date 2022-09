Basket C Silver prima vittoria storica in categoria per Appiano che abbatte la Rondinella Sesto

Basket C Silver si è aperto ieri sera il girone B del campionato lombardo 2022/23.

Basket C Silver oggi debutta il Gorla Cantù a Busnago, domani chiuderà Le Bocce Erba che riceve il Calolziocorte

E' cominciato sotto i migliori auspici il campionato di basket C Silver per le squadre lariane. Ieri sera infatti la debuttante Appiano Gentile ha aperto il girone Blu lombardo bagnando il suo storico esordio assoluto in categoria con una bella vittoria corsara sul campi della Rondinella Sesto per 65-61. Un successo maturato al termine di una gara sempre equilibrata che ha visto il team appianese diretto da coach Matteo Bonassi trovare la zampata vincente nel finale. Primi due punti storici per l'Indipendente. Oggi debutta il Gorla Cantù sul campo del Busnago mentre domani chiuderà il cartellone Le Bocce Erba che ospiterà il Calolziocorte.

Il tabellino di Rondinella Sesto- Indipendente Appiano Gentile 61 - 65

Parziali 17-17, 36-30, 44-44

Rondinella: Galasso Riccardo 18, Balaara Angelo 11, Borozenets Nikita 10, Carmagnola Andrea 9, De Donà Lorenzo 7, Corigliano Carlo 6, Biavaschi Stefano, Cirulia Francesco, De Mezza Giacomo, Rizzi Antonio, Bassi Giacomo ne, Garrera Nicolò ne, All. Telesi.

Appiano Gentile: Castelli Federico 13, Novati Marco 13, Castelli Alessandro 9, Leva Matteo 9, Gorla Jacopo 7, Tomaselli Jacopo 6, Borsani Riccardo 4, Clerici Alex 2, Ferloni Simone 1, Quaglia Pietro 1, Luraschi Luigi. All. Bonassi.

Questo il cartellone del 1° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 23/9 ore 21.15 Rondinella Sesto-Appiano Gentile 61-64; sabato 24 ore 18 Busnago-Gorla Cantù, Gorle-Varedo, Mandello-Villasanta, Morbegno-Vimercate; domenica 25 ore 18 Le Bocce-Calolziocorte, Novate-Bottanuco.