Basket C Silver: primo successo stagionale per il Gorla Cantù che ha piegato il Morbegno

Basket minors i risulati del weekend

Si è chiuso il 3° turno d 'andata del girone Blu2 lombardo.

Basket C Silver: la squadra di coach Mattia Costacurta si è imposta a Casnate per 56-44 al termine di una gara molto equilibrata

Primo successo stagionale per il Gorla Team Abc Cantù che sabato sera nel posticipo del 3° turno d'andata del campionato di basket C Silver ha domato in casa l'ostico Morbegno per 56-44. Un successo sofferto per i giovani di coach Mattia Costacurta arrivato al termine di una gara molto combattuta e sempre in equilibrio che hanno saputo vincere allungando nell'ultima frazione.

Il tabellino di Gorla Team ABC Cantù - Morbegno 70 56 - 44

Parziali 11-9, 21-24, 36-34

Gorla Cantù: Terragni 11, Brembilla 10, Moscatelli 9, Redaelli 7, Elli 5, Milici 5, Maduka 4, Borsani 3, Tosetti 2, Greppi, Trombetta, Clerici ne. All. Costacurta.

Morbegno: Biavaschi 14, Eerikhinaryu 11, Gottari 10, Manni 6, Broggi 3, Del Barba, Folzani , Pontiggia, Del Barba ne, Salvadori ne. All. Ronconi.

Risultati del 3° turno del girone Blu2 di C Silver

Venerdì 8 ottobre: ore 21.15 Groane Lentate-Le Bocce Erba 68-71, Calolziocorte-Desio 63-50 , Varedo-Mandello 63-73; sabato 9 ore 21 Team Abc Cantù-Morbegno 56-44.

Classifica del girone Blu2 di C Silver

Le Bocce Erba, Mandello 6; Aurora Desio, Calolziocorte 4; Morbegno, Team Abc Cantù 2; Varedo, Basket Groane Lentate 0.