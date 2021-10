Basket C Silver questa sera trasferta insidiose sia per Erba che per Cantù

Secondo impegno per le due squadre brianzole

Basket C Silver si apre oggi il 2° turno d'andata del girone Blu2 lombardo.

Basket C Silver Le Bocce attesa sul campo del Calolziocorte mentre i giovanotti del Team Abc rendono visita all'Aurora Desio

Torna in campo questa sera, venerdì 1 ottobre, il campionato di basket C Silver e tornano in campo anche le due portacolori lariane. Le Bocce Erba dopo l'esordio con il botto esterno di sette giorni fa sul campo di Casnate, questa sera è attesa dalla seconda trasferta consecutiva ospite del Carpe Diem Calolziocorte che nel turno inaugurale ha travolto tra le mura amiche il Basket Groane Lentate del coach canturino Corrado Bocciarelli. Non una gara facile quindi per il team erbese diretto da coach Arturo Fracassa che però ha tutte le carte in regola per fare bene. Trasferta, la prima della stagione, molto insidiosa questa sera anche per i giovanotti del Team ABC Cantù guidati da coach Mattia Costacurta che renderanno visita all'Aurora Desio capace all'esordio di sbancare in scioltezza il campo del Varedo. Corsa e aggressività le armi con cui il team canturino cercherà di mettere a segno la prima vittoria stagionale.

Il programma del 2° turno del girone Blu2 di C Silver

Venerdì 1 ottobre: ore 21.15 Desio-Team Abc Cantù (arbitri Vanzini-Lupo), ore 21.30 Caloziocorte-Le Bocce Erba (arbitri Rastello-Villa), Lentate-Mandello; sabato 2 Morbegno-Varedo.

Classifica del girone Blu2 di C Silver

Le Bocce Erba, Aurora Desio, Calolziocorte, Mandello 2, Team Abc Cantù, Morbegno, Vareso, Basket Groane Lentate 0.