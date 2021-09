Basket C Silver sabato 25 si parte con il botto: subito derby Cantù-Erba

Basket C Silver oggi si apre la stagione del campionato lombardo con i primi anticipi.

Basket C Silver domani a Casnate alle ore 21 il Team Abc di coach Mattia Costacurta ospita Le Bocce di coach Arturo Fracassa

Si alza il sipario stasera sul campionato di basket C Silver in Lombardia che vede al via nel girone Blu2 anche delle due formazioni nostrane il Team Abc Cantù e Le Bocce Erba. Il calendario ha voluto che il primo turno si apra proprio con il derby brianzolo in programma domani sabato 26 settembre a Casnate alle ore 21. Da una parte la giovane squadra canturina diretta da coach Mattia Costacurta assistito dai fidati Giovanni Pozzoli e Riccardo Poletto, dall'altra Le Bocce affidata quest'anno da Arturo Fracassa alla prima volta in categoria assistito dal vice Mauro Livio. Una sfida subito stimolante e sentita, aperta ad ogni risultato come ammettono i due tecnici. Questa la vigilia di coach Mattia Costacurta:

"Finalmente siamo contenti di cominciare il campionato con la speranza di poter disputare una stagione normale dopo quelle complicate precedenti. Affrontiamo questo campionato di serie C come un percorso formativo e di crescita per i nostri giovani ma ovviamente speriamo di andare più avanti possibile così da permettere loro di giocare molte partite di livello. Iniziamo subito con una gara dura, un derby che sarà una prima battaglia contro una squadra come Erba che ha giocatori di categoria ed esperti, un team coperto in ogni reperto sia sul perimetro che sotto canestro. Una gara che vogliamo provare a giocare al meglio delle nostre possibilità, sapendo che siamo solo all’inizio di questo percorso formativo".

Sul fronte opposto è pronto a questa "prima" anche coach Arturo Fracassa: "Siamo contenti di iniziare anche se subito ci attende il derby, la prima di tre gare consecutive fuori casa. Un avvio in salita per noi ma ho sensazioni positive e penso che abbiamo tutte le possibilità per vivere un bel campionato. Sappiamo che contro Cantù troveremo una squadra giovane, aggressiva in difesa che ama correre e che non molla mai quindi dovremo fare valere la nostra cosiddetta esperienza sperando che possa alla fine essere un fattore ma anche limitare i palloni persi. I ragazzi si sono allenati bene in questa prima parte di stagione, hanno una bella amalgama tra di loro e anche tanta voglia di tornare a giocare dopo un lungo stop. Sappiamo di essere ancora un po' indietro e che quindi abbiamo ampi margini di crescita ma andiamo a giocarci il derby con tanta voglia ed entusiasmo".

Il programma del 1° turno del girone Blue2 di C Silver

Oggi venerdì 24 Varedo-Desio, Calolziocorte-Lentate; sabato 25 Cantù-Erba (ore 21 arbitri Musmeci-Puglisi), Mandello-Morbegno.