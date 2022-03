Basket C Silver sabato da brividi per il Gorla Cantù ospite della corazzata Marnatese

pallacanestro minors news

Basket C Silver si già apre oggi il 4° turno della seconda fase del torneo lombardo.

Basket C Silver posticipo domenicale per Le Bocce Erba che cerca il tris vincente contro il Campus Varese

Si apre già questa sera il 4° turno della seconda fase del campionato di basket C Silver lombardo. In programma ben cinque gare che però non vedranno protagoniste le due formazioni lariane che entreranno infatti in scena nel weekend. Domani, sabato 5 marzo alle ore 21.15, a Gorla Maggiore i giovanotti del Gorla Team Abc Cantù renderanno visita alla capolista Marnatese. Un impegno davvero tosto per la squadra diretta da coach Mattia Costacurta che reduce dal ko onorevole contro Castronno dovrà misurarsi con la corazzata varesina che viaggia con un ruolino impressionante di 16 vittorie in 17 partite giocate ma anche con il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Domenica pomeriggio invece toccherà a Le Bocce Erba che sulla scia di due vittorie di fila cercherà di sfruttare il fattore campo per calare il tris vincente contro i ragazzi del Campus Varese.

Il programma completo del 4° turno della seconda fase

Venerdì 4 marzo Desio-Fagnano, Varedo-Casoratese, Lentate-Castronno, Daverio-Mandello, Calolziocorte-Venegono; sabato 5 ore 21.15 Marnatese-Gorla Cantù, Morbegno-Luino; domenica 6 ore 18 Le Bocce Erba-Campus Varese.

La nuova classifica della seconda fase

Marnatese 32; Castronno 26; Mandello 24; Morbegno 22; Luino, Varedo, Calolziocorte, Le Bocce Erba 20; Casoratese, Daverio 18; Desio 16; Gorla Cantù, Venegono 14; Campus Varese 6; Virtus Olona 4, Basket Groane Lentate 0.