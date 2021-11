Basket C Silver sabato sera torna in casa il Gorla Cantù che ospita Desio

Pallacanestro Minors in campo

Basket C Silver si apre oggi il 2° turno di ritorno del girone Blu2.

Basket C Silver domenica chiuderà la capolista Le Bocce Erba che riceverà il Carpe Diem Calolziocorte

Si apre questa sera il 2° turno di ritorno del campionato di basket C Silver. Nel girone Blu2 apripista in serata Varedo-Morbegno, Mandello-Lentate mentre domenica sera sabato 20 scenderà sul campo amico di Casnate il Gorla Cantù che dopo il ko nel derby con Erba cercherà il riscatto ospitando l'Aurora Desio che si impose all'andata con ampio margine. Domenica 21 invece chiuderà il cartellone la prima della classe Le Bocce che riceverà al PalaErba l'ostico Carpe Diem Calolziocorte che all'andata riuscì a battere in trasferta ma di misura e in volata.

Il programma del 2° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 19 novembre Varedo-Morbegno, Mandello-Lentate; sabato 20 Gorla Cantù-Aurora Desio ore 21; domenica 21 ore 18 Le Bocce Erba-Carpe Diem Calolziocorte.

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba 14; Mandello, Calolziocorte, Desio 10; Morbegno 8; Varedo, Gorla Team Abc Cantù 6 ; Basket Groane Lentate 0.