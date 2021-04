Basket C Silver secondo ko per il Gorla Cantù stoppato in casa dal Cusano

Basket C Silver ieri sera si è aperto il girone di ritorno del campionato lombardo.

Basket C Silver i giovani brianzoli sono stati battuti a Casnate per 59-75 ma restano in vetta al girone C

Si è aperto ieri sera il girone di ritorno del campionato di basket C Silver ma non si è aperto bene per il Gorla Cantù. La squadra di coach Sergio Borghi infatti ha dovuto incassare la sua seconda sconfitta stagionale, la prima casalinga arrendendosi sul parquet di Casnate per 59-75 al Cusano Milanino. Una sfida rimasta in equilibrio per due quarti ma che poi ha cambiato registro dopo l’intervallo quando gli ospiti hanno piazzato l’allungo decisivo che i giovani locali non sono più stati capaci di rimontare. Una sconfitta che lascia comunque il Gorla in vetta al girone C aspettando i risultati dei due incontri in programma questa sera, Cantù tornerà in campo domenica 11 ospite della Nuova Argentia Gorgonzola (ore 20) battuta in volata all’andata per 85-83.

Il tabellino di Gorla Cantù-CSC Cusano Milanino 59-75 (21-17, 36-36, 40-55)

Gorla Cantù: Lanzi 1, Moscatelli 22, Terragni, Ronchetti 4, Pozzi 9, Sacripanti 3, Borsani 8, Castelli, Redaelli ne, Brembilla 7, Bresolin 3, Maduka 2. All. Borghi.

Cusano Milanino: Ventura 3, Villa 6, Villantieri 8, Pompele 7, Blo 8, De Castro 12, Morosini 2, Mladjenovic 6, Sita ne, Romano 19, De Feo 2, Rizzi 2. All. Di Gregorio).

Tutti i risultati del 1° turno di ritorno del girone C

Mercoledì 7 aprile Gorla-Cusano 59-75, giovedì 8 Garbagnate-Morbegno, Novate-Gorgonzola.

Classifica aggiornata del girone C

Gorla Cantù 8; Garbagnate 6; Pezzini Morbegno, Novate, Nuova Argentia Gorgonzola, Cusano Milanino 4.

Programma del prossimo turno, 2 ° di ritorno girone C

Sabato 10 aprile Cusano-Garbagnate; domenica 11 Morbegno-Novate, Nuova Argentia Gorgonzola (ore 20 arbitri Giordano-Tran).