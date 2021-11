Basket C Silver secondo stop casalingo per Le Bocce: al PalaErba passa il Calolziocorte

Pallacanestro minors risultati

Si è chiuso ieri il 2° turno di ritorno nel campionato di basket C Silver che nel girone Blu2 ha visto il secondo stop casalingo de Le Bocce Erba. La squadra erbese resta in vetta da sola al girone ma ieri ha dovuto incassare il ko a domicilio contro il Carpe Diem Calolziocorte per 68-71 al termine di una gara molto combattuta e giocata sul filo dell'equilibrio per tutti i 40' come nel match d'andata. Per la squadra erbese bene Smaniotto e Colombo mentre negli ospiti mvp Meroni top scorer con 25 punti. Erba domenica prossima giocherà ancora in casa nel testacoda contro Lentate. Cantù invece sarà attesa sabato dalla trasferta a Morbegno.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Carpe Diem Calolziocorte 68 - 71

Parziali 21-18, 42-43, 56-56

Le Bocce Erba: Smaniotto 20, Colombo 13, Meroni 13, Rigamonti 7, Sirtori 4, Stillo 4, Valsecchi 4, Spreafico 3, Arnaboldi, Caimi, Sironi, Sivaglieri. All. Fracassa.

Calolziocorte: L. Meroni 25, Xavier 11, Pirovano 8, Pirovano 8, Rusconi 8, Fontana 5, Farinatti 4, Longhi 2, M. Galli , R. Galli ne, T. Mazzoleni ne, Minari ne. All. A. Mazzoleni.

Il programma del 2° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 19 novembre Varedo-Morbegno 58-41, Mandello-Lentate 79-58; sabato 20 Gorla Cantù-Aurora Desio 100-46; domenica 21 ore 18 Le Bocce Erba-Carpe Diem Calolziocorte 68-71

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba 14; Mandello, Calolziocorte 12; Desio 10; Morbegno, Varedo, Gorla Team Abc Cantù 8; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 3° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 26 novembre Mandello-Varedo, Desio-Calolziocorte; sabato 27 ore 21 Morbegno- Gorla Cantù (andata 44-56); domenica 28 ore 18 Le Bocce Erba-Basket Groane Lentate (andata 71-68).