Basket C Silver settimana prossima debutti casalinghi subito tosti per Cantù ed Erba

Pallacanestro minors news dalla federazione

Basket C Silver è stato comunicato il calendario della seconda fase del campionato lombardo.

Il Comitato Fip Lombardia ha reso noto il calendario relativo alla seconda fase del campionato di basket C Silver che vede impegnate anche il Gorla Team Abc Cantù e Le Bocce Erba. Dopo la prima fase giocata nel girone Blu2 ora le due portacolori nostrane sfideranno tutte le squadre del girone Blu1 a partire dal prossimo weekend e fino a fine maggio. Debutti casalinghi tosti per entrambe: apripista sarà il Gorla Cantù che a Casnate venerdì 11 febbraio ospiterà il Daverio mentre domenica 13 posticipo subito molto impegnativo per Erba che riceverà l'imbattuta Marnatese.

Il calendario della seconda fase che attende Gorla Cantù e Le Bocce Erba

1° Turno Cantù-Daverio (andata 11/2, ritorno 8/4), Erba-Marnatese (andata 13/2, ritorno 9/4)

2° Turno Casorate-Cantù (andata 19/2, ritorno 15/4), Erba-Daverio (andata 20/2, ritorno 15/4)

3° Turno Cantù-Castronno (andata 27/2, ritorno 22/4), Fagnano-Erba (andata 25/2, ritorno 24/4)

4° Turno Marnatese-Cantù (andata 5/3, ritorno 29/4), Erba-Campus (andata 6/3, ritorno 29/4)

5° Turno Campus-Cantù (andata 11/3, ritorno 6/5), Casoratese-Erba (andata 12/3, ritorno 8/5)

6° Turno Cantù-Luino (andata 18/3, ritorno 13/5), Castronno-Erba (andata 18/3, ritorno 15/5)

7° Turno Cantù-Fagnano (andata 25/3, ritorno 20/5), Erba-Venegono (andata 27/3, ritorno 20/5)

8° Turno Venegono-Cantù (andata 1/4, ritorno 27/5), Erba-Luino (andata 3/4, ritorno 27/5)

Questo il cartellone completo del 1° turno della seconda fase

Venerdì 11 ore 21.15 Gorla Cantù-Daverio, Luino-Lentate, Venegono-Morbegno, Calolziocorte-Olona, Castronno-Desio, Campus Varese-Varedo; sabato 12 Casorate-Mandello; domenica 13 ore 18 Le Bocce Erba-Marnatese.

Questa la classifica abbinata con cui ripartirà la seconda fase

Marnatese 22; Castronno 22; Mandello 20; Morbegno 18; Le Bocce Erba, Calolziocorte, Varedo , Daverio, Luino 16; Desio, Casoratese 14; Gorla Cantù 12; Venegono 10; Campus Varese 6; Virtus Olona 2, Basket Groane Lentate 0.