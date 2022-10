Basket C Silver sfuma il tris vincente per Appiano ko a Vimercate 

Basket C Silver si è aperto ieri il 3° turno d'andata del girone Blu.

Basket C Silver oggi Gorla Cantù ospite a Morbegno domani invece Erba ospita il Bottanuco per sbloccarsi

Il terzo turno d'andata del campionato di basket C Silver non ha regalato il terzo successo consecutivo per l'Indipendente Appiano Gentile che ieri sera ha conosciuto la prima sconfitta stagionale nell'anticipo del girone Blu. La squadra di coach Matteo Bonassi infatti si è dovuta arrendere sul campo della Dipo Vimercate per 63-55. Oggi in campo il Gorla Cantù che rende visita al Morbegno mentre poi domani alle 18 chiuderà il cartellone Le Bocce Erba alla ricerca della prima vittoria stagionale contro il Bottanuco.

Il tabellino di Di.Po. Vimercate - Indipendente Appiano 63 - 55

Parziali 15-16, 28-25, 46-39

Vimercate: Tremolada Stefano 18, Colombo Andrea 12, Formenti Mattia 11, Zanchetta Giacomo 8, Imasuen Spencer 6, Panella Marco 5, Barazzetta Luca 3, Calabrese Paolo, Gabaldi Mauro, Maconi Filippo, Mosca Federico, Scolari Giacomo. All. Tassi.

Appiano Gentile: Clerici Alex 13, Leva Matteo 13, Novati Marco 9, Tomaselli Jacopo 9, Bottinelli Luca 6, Ferloni Simone 4, Quaglia Pietro 1, Borsani Riccardo, Castelli Alessandro, Castelli Federico, Luraschi Luigi. All. Bonassi.

Questo il cartellone del 3° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 7 ore 21.15 Rondinella Sesto-Villasanta 48-88, Vimercate-Appiano Gentile 63-55, Caloziocorte-Varedo 62-71; sabato 8 ore 21.15 Morbegno-Gorla Cantù, Gorle-Busnago; domenica 9 ore 18 Le Bocce Erba-Bottanuco, Novate-Mandello.

La classifica del girone Blu

Appiano Gentile, Busnago, Morbegno, Novate, Villasanta, Varedo 4; Gorle, Calolziocorte, Gorla Cantù, Bottanuco, Vimercate 2; Le Bocce Erba, Rondinella Sesto, Mandello 0.