Basket C Silver: si è completato il 9° turno di ritorno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: splende la stella del Gorla Cantù che stoppa anche Mandello e resta secondo

E' andato in archivio anche il 9° turno di ritorno del campionato di basket C Silver e nel girone Blu brilla sempre più luminosa la stella del Gorla Cantù. Dopo le sconfitte subite da Appiano e Le Bocce Erba a tenere alta la bandiera nostrana ci ha pensato la squadra canturina di coach Mattia Costacurta che in casa ha battuto anche il Mandello confermandosi al secondo posto del torneo alle spalle della capolista Novate e domenica prossima il calendario regalerà un ghiotto derby Erba-Cantù.

Il tabellino di Gorla Cantù - Mandello 92 - 78

Parziali 24-24, 50-29, 78-52

Cantù: Tarallo Gabriele 21, Tosetti Carlo 13, Brembilla Davide 11, Elli Stefano 9, Moscatelli Tommaso 9, Cattaneo Luca 7, Clerici Filippo 6, Trombetta Luca 6, Milici Simone 5, Meroni Gregorio 3, Mazzoleni Alessandro 2, Terragni Pietro. All. Costacurta.

Mandello: Marrazzo Giacomo 21, Longhi Omar 13, Balatti Daniele 12, De Gregorio Thomas 10, Puglisi Francesco 10, Combi Stefano 7, Scala Marco 3, Ratti Andrea 2, Papa Niang Ibrahim, Pozzi Cristiano. All. Tocalli.

Il cartellone completo del 9° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 10 marzo ore 21.30 Varedo-Erba 70-58, Appiano Gentile-Novate 61-62, Rondinella-Busnago 64-83, Calolziocorte-Vimercate 70-65; sabato 11 ore 21.15 Cantù-Mandello 92-78; domenica Villasanta-Bottanuco 71-63.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 36; Gorla Cantù 34; Busnago 28; Bottanuco 26; Gorle, Calolziocorte, Villasanta 24; Le Bocce Erba 20; Morbegno, Varedo 18; Indipendente Appiano, Vimercate 16: Mandello 14; Rondinella Sesto 8.

Il cartellone completo del 10° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 17 marzo Mandello-Rondinella, Bottanuco-Vimercate, Calolziocorte-Morbegno; sabato 18 ore 18 Busnago Appiano Gentile, Gorle-Villasanta; domenica 19 ore 18 Erba-Cantù, Novate-Varedo.