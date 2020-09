Basket C Silver stasera al PalaErba Le Bocce ospita il Figino di serie D 

Basket C Silver tempo di primi test stagionali anche per la società di Erba.

Basket C Silver quella odierna è la prima di un trittico di amichevoli precampionato

Giornata importante per Le Bocce Erba una delle due rappresentanti nostrane con il Gorla Cantù del campionato di basket C Silver 2020/21. Questa era infatti il team di coach Mauro Tagliabue scenderà in campo al PalaErba per sostenere la prima amichevole stagionale in preparazione del prossimo campionato. La squadra erbese ospiterà alle ore 19 il primo scrimmage stagionale contro la Pallacanestro Figino squadra di serie D. “Tutto procede bene – dice coach tagliabue -anzi ancora di più ora che siamo tornati a calcare il nostro parquet del PalaErba. Stasera finalmente si gioca la prima amichevole in casa contro Figino ma ne abbiamo in cantiere altre due nelle prossime settimane”.

Intanto al PalaErba ha iniziato ad allenarsi anche la squadra Under 18 Gold del Le Bocce. In cabina di regia coach Pippo Cammarotta coadiuvato da Davide Duzioni che stanno dirigendo un gruppo caratterizzato da un entusiasmo alle stelle e da una voglia di tornare a giocare incontenibile al grido di “Work hard, play harder”