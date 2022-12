Basket C Silver: si apre oggi l'11° turno d'andata del girone Blu.

Basket C Silver: stasera apripista il lanciatissimo Gorla Cantù che sfida a la pariclassifica Bottanuco

Si apre questa sera il turno numero 11 d'andata nel campionato di basket C Silver e nel girone Blu apripista sarà proprio la squadra più in forma il Gorla Team Abc Cantù.

Sulla scia di quattro vittorie nelle ultime cinque partite, la giovane squadra diretta da coach Mattia Costacurta rende visita in serata al Bottanuco appaiata in classifica a quota 12 in una sfida apertissima e tutta da seguire. Domani invece scenderà in campo Le Bocce Erba che reduce dal ko nel derby con Cantù proverà a rialzarsi andando a rendere visita alla quotata Virtus Gorle.

A chiudere il cartellone ci penserà nel posticipo domenicale l'Indipendente Appiano Gentile che rivitalizzata dall'ultimo colpo grosso messo a segno contro Busnago proverà a bissare anche sul campo del forte Villasanta.

Il programma dell’11° turno d'andata del girone Blu

Venerdì 2 dicembre oer21.15 Bottanuco-Gorla Cantù, Busnago-Varedo, Mandello-Vimercate, Morbegno-Rondinella; sabato 3 ore 18 Gorle-Erba; domenica 4 ore 18 Villasanta-Indipendente Appiano, Novate-Calolziocorte.

La classifica girone Blu

Novate 18; Busnago, Calolziocorte 14; Villasanta, Bottanuco, Cantù 12; Gorle, Le Bocce Erba, Morbegno 10; Vimercate, Appiano 8; Varedo 6; Mandello 4; Rondinella 0.