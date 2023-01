Basket C Silver: si apre oggi il 2° turno di ritorno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: stasera Erba cerca riscatto con il Bottanuco, Appiano gasato ospita Vimercate

Si alza il sipario stasera il 3° turno di ritorno del campionato di basket C Silver che vedrà in campo due delle tre squadre nostrane. Trasferta molto ostica per Le Bocce Erba che ferita dalle ultime sconfitte è chiamata a un impegno molto tosto sul campo del Bottanuco secondo in classifica.

Stato d'animo ben diverso ad Appiano Gentile dove l'Indipendente di coach Matteo Bonassi ringalluzzita dall'ultimo successo ottenuto a Erba, proverà a confermarsi in casa contro il Vimercate che però sette giorni fa ha compiuto l'impresa di fermare la capolista Novate.

Sabato sera invece il Gorla Cantù, archiviato il ko con Gorle, cercherà di riprendere la sua bella marcia ospitando a Casnate l'ostico Morbegno,

Il programma del 3° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 27 ore 21.15 Bottanuco-Erba, Busnago-Gorle. Mandello-Novate; ore 21.30 Appiano Gentile-Vimercate, Varedo-Calolziocorte; sabato 29 ore 21.15 Gorla Cantù-Morbegno; domenica 29 Villasanta-Rondinella.

La classifica del girone Blu

Novate 24; Gorla Cantù, Bottanuco 20; Busnago, Calolziocorte, Gorle 18; Villasanta, Morbegno 16; Erba, Appiano 12; Varedo, Mandello, Vimercate 10; Rondinella Sesto 2.