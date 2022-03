Basket C Silver stasera Erba e Cantù in campo per il riscatto

Pallacanestro minors in campo

Basket C Silver si apre oggi il 6° turno della seconda fase regionale.

Basket C Silver Le Bocce rende visita al Castronno la seconda forza del girone mentre il Gorla riceve il Luino

Si apre questa sera il 6° turno della seconda fase del campionato di C Silver. E già questa sera scendono in campo le due portacolori lariane Gorla Cantù e Le Bocce Erba chiamate a riscattare gli ultimi due stop. Turno casalingo per il Gorla di coach Mattia Costacurta che ospita al PalaFrancescucci di Casnate il Luino per provare a tornare al successo dopo quattro stop di fila. Trasferta molto ostica invece per Le Bocce di coach Arturo Fracassa che rende visita in serata al Castronno seconda forza del girone.

Il programma completo del 6° turno della seconda fase

Venerdì 18 marzo ore 21.30 Gorla-Cantù-Luino, Castronno-Le Bocce Erba, Varedo-Fagnano Olona, Desio-Daverio, Campus Varese-Morbegno; sabato 19 Marnatese-Calolziocorte; domenica 20 Mandello-Venegono.

La nuova classifica della seconda fase

Marnatese 36; Castronno 28; Mandello, Luino, Morbegno 24; Calolziocorte, Le Bocce Erba, Casoratese 22; Varedo, Daverio, Desio 20; Gorla Cantù, Venegono 14; Campus Varese 8; Virtus Olona 4, Basket Groane Lentate 0.